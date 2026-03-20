Gradska opština Stari grad objavila je novi javni konkurs "Stari grad misli na zgrade" i pozvala svoje sugrađane odnosno upravnike stambenih zajednica da uzmu učešće.

Za razliku od ranijih konkursa, ove godine akcenat je stavljen na bespovratnu finansijsku podršku stambenim zajednicama u iznosu do milion dinara za zamenu starih i ugradnju novih liftova.

- Krećemo u zamenu starih liftova i ugradnju novih liftova kroz bespovratnu finansijsku podršku starogradskim stambenim zajednicama. Cilj nam je da liftovi budu funkcionalniji i bezbedniji za sve stanare - rekao je za beogradske medije predsednik GO Stari grad Radoslav Marjanović.

Dakle, za razliku od prethodno raspisanih konkursa, počev od 2021. godine, koji su bili sveobuhvatni u pogledu radova koji mogu biti izvedeni, ovim konkursom obuhvaćeni su samo liftovi, odnosno aktivnosti na unapređenju svojstava zgrade poput zamene postojećeg lifta ili ugradnje novog lifta, naveo je Marjanović.

Prema njegovim rečima, sredstva za učešće u finansiranju aktivnosti na unapređenju svojstava zgrade obezbeđuje Gradska opština Stari grad, s tim da je maksimalni iznos sredstava po jednoj stambenoj zajednici do 1.000.000,00 dinara sa PDV-om.

Foto: Zorana Jevtić

Rok za podnošenje prijave je 90 dana od dana objavljivanja konkursa na zvaničnoj internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad, odnosno zaključno sa 18. 6. 2026. godine.

Prijavni formular sa pratećom dokumentacijom, prateću dokumentaciju kao i detaljno Uputstvo za učešće na konkursu "Stari grad misli na zgrade" učesnici javnog konkursa mogu preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji gradske opštine, objasnio je Marjanović.

- Za realizaciju ovog konkursa Gradska opština opredelila je preko 50 miliona dinara - rekao je Marjanović.

On je dodao da je putem konkursa "Stari grad misli na zgrade" počev od 2021. godine obuhvaćeno 903 starogradskih zgrada u kojima je realizovano ukupno 1.557 različitih oblika radova - molersko farbarski radovi u 312 ulaza, 200 zgrada dobilo protivpožarne aparate, 149 zgrada dobilo video nadzor, 138 interfone, novu rasvetu 44, dok savremene poštanske sandučiće 75.

Takođe, na spisku brojnih radova su i popravke krovova u 138 stambene zajednice, kao i zamena ili popravka dotrajalih oluka u 76 zgrada. Novu stolariju, ulazna vrata i prozore na zajedničkim delovima zgrade dobila je 221 stambena zajednica, dok druge građevinsko-zanatske i elektro radove 204 starogradskih stambenih zgrada, naveo je Marjanović.