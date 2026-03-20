113 GODINA OD POGIBIJE PILOTA MIHAILA PETROVIĆA
20. marta 2026. godine obeležava se 113. godina od pogibije pilota narednika Mihaila Petrovića, prvog školovanog srpskog pilota i prve žrtve našeg vazduhoplovstva, koji je poginuo 20. marta 1913. godine iznad Skdara. Mihijlo Petrović je bio srpski pilot sa pilotskom dozvolom broj 1, a pripadao je i prvoj grupi od šest srpskih pilota školovanih u Francuskoj 1912. godine.
Rođen je u selu Vlakča kod Kragujevca 14. juna 1884. godine. Osnovnu školu je završio u rodnom selu, a 1897. je upisao Vojnu zanatsku školu u Kragujevcu. 1902. je pokušao da se upiše u neku od vojnih akademija u Sankt Peterburgu u Rusiji, u čemu nije uspeo. Po povratku iz Rusije, 1903. godine, upisuje Artiljerijsko-podoficirsku školu u Kragujevcu, koju završava kao prvi u klasi 1905. godine. Kao artiljerijski podnarednik, a kasnije i narednik službuje u Nišu, pa kratko u Kragujevcu, ponovo u Nišu i konačno u Beogradu. U čin narednika unapređen je 1910. godine.
Početkom 1912. godine na konkursu za pilote, Mihailo Petrović je izabran među prvih šest pitomaca. Odlazi u Francusku, gde je krajem maja 1912. godine raspoređen je u pilotsku školu „Farman“u mestu Etamp kod Pariza. Instruktori su odmah primetili njegov talenat za letenje. Čuveni francuski pilot Broden rekao je za njega da će "biti as, jer je miran i prezire smrt." Prvi samostalni lete je izrvšio nakon dvadesetak dana obuke.
Po povratku u Srbiju sačekao ga je Prvi balkanski rat, pa je narednik Petrović je sa ostalim vazduhoplovcima uključen u pripreme za angažovanje u ratnim dejstvima. 1913. godine poslat na aerodrom Barbaluši kod Skadra. Poginuo je na borbenom zadatku 20. marta 1913. godine. Jak udar vetra prevrnuo je njegov avion, a remen kojim je bio vezan za sedište se pokidao. Nije mu bilo spasa, jer u to vreme piloti nisu nosili padobrane. Narednik Mihailo Petrović je prvobitno bio sahranjen kod crkve u selu Barbaluši. Po završetku Balkanskih ratova, aprila 1914. godine, njegovi posmrtni ostaci preneti su na Cetinje. Zalaganjem njegovog brata, artiljerijskog potpukovnika, Živana Petrovića, 1. oktobra 1931. godine njegovi posmrtni ostaci su preneti u Beograd i sahranjeni u porodičnoj grobnici u parceli 2 na Novom groblju.
