Radovi na izgradnji sekundarne vodovodne mreže i potisnog cevovoda za fekalnu kanalizaciju na Trgu Zorana Đinđića u Surčinu trajaće od 21. marta do 13. aprila, a u tom periodu biće izmenjen režim saobraćaja na linijama javnog prevoza 602 i 610E, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz.

U okviru faze 1B planirano je zauzeće dela raskrsnice ulica Vojvođanska, Trg Zorana Đinđića i Braće Puhalović. Zbog toga neće biti moguće skretanje ulevo iz pravcaNovog Beogradaka Trgu Zorana Đinđića, dok će sam trg u smeru ka centru Surčina biti zatvoren za vozila.

Tokom druge faze radova, biće zauzeta desna traka na Trgu Zorana Đinđića, posmatrano u pravcu centra Surčina, i to na potezu između raskrsnica sa Galovačkom i Vojvođanskom ulicom.

Izmenjene trase

Tokom izvođenja obe faze radova, vozila javnog prevoza na linijama 602 i 610E će saobraćati izmenjenim trasama:

Vozila na liniji 602 će u smeru ka SRC-u "Surčin” saobraćati ulicama Vinogradskom, Mite Uče, Vojvođanskom i dalje redovno, dok će u smeru ka Novom Beogradu saobraćati redovnom trasom

Vozila na liniji 610E će u smeru ka Jakovu saobraćati trasom podlinije 610EA preko petlje "Jakovo", dok će u smeru ka Novom Beogradu saobraćati redovno.