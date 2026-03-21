Muškarac star 45 godina zadobio je teške povrede kada je upucan sinoć u 21.28 časova u Ulici Džona Kenedija, rečeno je beogradskim medijima u Hitnoj pomoći.

U udesu u Požeškoj ulici kod broja 83, u 20.15 časova, jedna osoba je teško povređena u saobraćajnoj nezgodi i sa prelomom ruke prevezena u bolnicu.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale ukupno 131 put, a od toga su 24 intervencije obavljene na javnom mestu.