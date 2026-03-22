U Beogradu su se noćas dogodila tri saobraćajna udesa sa lakšim povredama.

U Hitnoj pomoći je rečeno da su od toga bila dva pada sa motora. Jedan motociklista je zadobio lake povede, dugi je prošao bez njih.

Ta služba upozorava da je policija nedavno upozorila motocikliste i vozače kola da pojačaju pažnju, jer sa lepim vremenom češće dolazi do takvih nezgoda. Hitna pomoć je noćas intervenisala 121 put, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema.

Od toga 24 puta na javnom mestu, uglavnom zbog tuča i pijanstava.