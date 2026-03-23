DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Na spisku ovih 5 opština, prva isključenja već od 8 sati
Spisak isključenja struje
Stari grad
08:30 - 13:30 PJARONA DE MONDEZIRA: 38-40, STRAHINjIĆA BANA: 1,5-7,
Zvezdara
08:30 - 14:00 BAJDINA: 12-20,9-13, BRAČKA: 20-32,19-47, BUL KRALj.ALEKSANDRA: 578-596,447A-447V,507-515, DIMITRIJA PARLIĆA: 8-12,1-15, KELTSKA: 2-8,1-5,9-15C, PETRA KOLENDIĆA: 2-6,1-1A,9-19A,47, RUŽE JOVANOVIĆ: 66,70-72,53-61A, ZABRĐANSKA: 2-22,3-19, Naselje BEOGRAD: KORIŠKA: 2-24A,1-7, LOŠINjSKA DONjA: 2A-4,1,5-9, MATIČANSKA: 15A-17A, VITINSKA: 2,3-19, Naselje M.MOKRI LUG: NARODNOG FRONTA: 62-106,9-53, NIKOLE VULIĆA: 2-2B,1-3A, STEVE VARGAŠA: 2-6,1-21, ZELENO BRDO: 2,1, ZLATIBORSKA: 2-4A,1-15, Naselje MIRIJEVO: DOLAČKA: 20-30,25-35,
08:00 - 18:00 DR VELIZ. KOSANOVIĆA: 56-56A, KOVAČEVA: 10,14,18,15-17, MIS IRBIJEVE: 65-67, SVETOG KLIMENTA: 43,47,55,
Čukarica
09:00 - 13:00 MLADENA MITRIĆA: 5-5, NIKOLAJA GOGOLjA: 84-92, OBALSKIH RADNIKA: 39-43, OSIJEČKA: 22-40,19-37A, S.ĐURĐEVIĆA-TROŠARINCA: 2-6,1-3, STEVANA BRAKUSA: 7, STRUGARSKA: 1-5, VALjEVSKA: 1-5,
Barajevo
09:00 - 15:00 Naselje BARAJEVO: STARA LIPOVICA: 170-176A,182,186-194F,230-230A,217-223,227-229A,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Naseljeno mesto Leskovac-prema Eri.
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