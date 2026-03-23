Tokom izvođenja radova na izgradnji sekundarnog vodovoda i potisnog cevovoda fekalne kanalizacije u Ulici Trg Zorana Đinđića u Surčinu, od 21. marta do 13. aprila doći će do promena u radu linija javnog prevoza 602 i 610E, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi će se izvoditi po fazama.

Tokom faze 1B radovi će podrazumevati zauzeće dela raskrsnice Vojvođanska – Trg Zorana Đinđića – Braće Puhalović, zbog čega će biti onemogućeno levo skretanje od Novog Beograda prema Trgu Zorana Đinđića, dok će Ulica Trg Zoran Đinđića u smeru prema centru Surčina biti zatvorena za saobraćaj.

Tokom faze 2 radovi će podrazumevati zauzeće desne saobraćajne trake Ulice Trg Zorana Đinđića (gledano u smeru ka centru Surčina), na delu od zone raskrsnice sa Galovačkom ulicom do zone raskrsnice sa Vojvođanskom ulicom.

Tokom izvođenja obe faze radova, vozila na linijama 602 i 610E će saobraćati izmenjenim trasama.

Vozila na liniji 602 će u smeru ka SRC-u „Surčin” saobraćati ulicama Vinogradskom, Mite Uče, Vojvođanskom i dalje redovno, dok će u smeru ka Novom Beogradu saobraćati redovnom trasom.

Vozila na liniji 610E će u smeru ka Jakovu saobraćati trasom podlinije 610EA preko petlje „Jakovo”, dok će u smeru ka Novom Beogradu saobraćati redovno.

Ovi radovi će se izvoditi po završetku planiranih radova na asfaltiranju kolovoza u zoni raskrsnice ulica Trg Zorana Đinđića, Vojvođanske i Braće Puhalović u subotu, 21. marta, do kada će važiti postojeći režim rada linija javnog prevoza.