OVAJ DEO BEOGRADA DANAS JE BEZ VODE SKORO ČITAV DAN: Spremite zalihe, česme suve do 18 sati
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Barajevo, u ponedeljak, 23. marta 2026. godine, od 8 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
Svetosavskoj (od broja 155 do Ulice Živka Stevanovića Žikice),
Živka Stevanovića Žikice (broj 74),
Dobrivoja Banovića,
Mike Ćurčića,
Bagrdanskoj,
Železničkoj,
Miodraga Vukovića i
Duje Damnjanovića.
Usled navedenih radova, bez vode će ostati i potrošači u naselju Boždarevac.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
