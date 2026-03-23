Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Barajevo, u ponedeljak, 23. marta 2026. godine, od 8 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Svetosavskoj (od broja 155 do Ulice Živka Stevanovića Žikice),
Živka Stevanovića Žikice (broj 74),
Dobrivoja Banovića,
Mike Ćurčića,
Bagrdanskoj,
Železničkoj,
Miodraga Vukovića i
Duje Damnjanovića.

Usled navedenih radova, bez vode će ostati i potrošači u naselju Boždarevac.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Ne propustiteBeograd113 GODINA OD POGIBIJE PILOTA MIHAILA PETROVIĆA
МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ_НАСЛОВНА.jpg
BeogradKAKO ĆE IZGLEDATI NOVI PEŠAČKI MOST KOJI SPAJA BEOGRAD NA VODI S NOVIM BEOGRADOM Čučković najavio velike stvari i šta će se sve graditi do EXPO 2027 (FOTO)
pešački most.jpg
BeogradGO STARI GRAD RASPISALA KONKURS ZA DODELU DO MILION DINARA ZA ZAMENU STARIH LIFTOVA Marjanović: Cilj nam je da budu funkcionalniji i bezbedniji
predsednik GO Stari grad Radoslav Marjanović
Beograd"GOSPODARI DUBINA – AJKULE I RAŽE JADRANSKOG MORA": Danas otvaranje izložbe u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu
prirodnjacki-muzej-foto-nebojsa-mandic-avg-2015.jpg