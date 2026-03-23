OVI DELOVI BEOGRADA VEČERAS DA SPREME ZALIHE VODE ZA PIĆE: Raspored po danima za žitelje Palilule
Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Palilula od ponedeljka, 23. marta 2026. godine, do subote, 28. marta 2026. godine.
Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u vremenu od 22 do 6 sati osetiće sledeći potrošači:
23/24.03.2026. godine – Pančevački most, naselja Borča i Krnjača, kao i blokovi „Partizanski“, „Branko Momirov“ i „Sutjeska“;
24/25.03.2026. godine – naselja Kotež i Ovča;
25/26.03.2026. godine – naselje Borča – centralni i severni deo;
26/27.03.2026. godine – naselje Borča – južni deo, Put za Crvenku i blok „Sava Kovačević“;
27/28.03.2026. godine – Pančevački put, naselje Krnjača, kao i blokovi „Grga Andrijanović“ i „Braća Marić“.
U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode.
Mole se potrošači da unapred pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku.
Zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumevanju. Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.
