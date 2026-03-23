DUGE KOLONE NA BRANKOVOM U SMERU KA NOVOM BEOGRADU: Slično i na Autokomandi, ali zastoja nema, sve teče! Na Gazeli kao podmazano (FOTO)
Međutim, sve se kreće i zastoja nema, osim što je saobraćaj usporeniji na Brankovom mostu. Gazela je prohodna i bez gužvi a slično je u ovom trenutku i na Pančevcu.
GSP ide uobičajeno za radni dan.
AMSS: Oprez u vožnji zbog mestimične kiše, u planinskim predelima smanjena vidljivost
Vozačima se danas savetuje oprez i pored povoljnih vremenskih uslova, jer će u pojedinim krajevima zbog mestimične kiše deonice puteva biti vlažne, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na putevima u planinskim predelima zbog niske oblačnosti preko prevoja biće smanjena vidljivost, a moguć je i slab sneg.
Putevi su prohodni. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza.
Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Šid zadržavaju pet sati, na Batrovcima tri sata, a na Gradini sat i po.
Kurir.rs/AMSS/Naxi kamere