Međutim, sve se kreće i zastoja nema, osim što je saobraćaj usporeniji na Brankovom mostu. Gazela je prohodna i bez gužvi a slično je u ovom trenutku i na Pančevcu.

GSP ide uobičajeno za radni dan. 

Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

AMSS: Oprez u vožnji zbog mestimične kiše, u planinskim predelima smanjena vidljivost

Vozačima se danas savetuje oprez i pored povoljnih vremenskih uslova, jer će u pojedinim krajevima zbog mestimične kiše deonice puteva biti vlažne, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Foto: Naxi kamere printscreen

Na putevima u planinskim predelima zbog niske oblačnosti preko prevoja biće smanjena vidljivost, a moguć je i slab sneg.

Putevi su prohodni. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Foto: Naxi kamere printscreen

Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Šid zadržavaju pet sati, na Batrovcima tri sata, a na Gradini sat i po.

