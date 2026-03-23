Noć u Beogradu je protekla relativno mirno, potvrđeno je jutros iz službe Hitne pomoći. Međutim, bilo je više intervencija na javnim mestima zbog Beograđana koji su se opijali, a povećan je i broj glavobolja.

Prema rečima doktorke Milene Popović iz Hitne pomoći u Beogradu, u glavnom gradu sinoć se dogodila jedna lakša saobraćajna nezgoda. U pitanju su dve osobe, muškarac i žena, koje su pregledane na licu mesta i zbrinute.

Beograđani se opijali i padali

Na javnim mestima su se javljali uglavnom pacijenti čiji su padovi bili vezani za alkoholisana stanja, te su prijavljene povrede glave, otkriva doktorka.

Obavljeno je nekoliko intervencija zbog lica u alkoholisanom stanju koja su vožena na detoksikaciju u odeljenje toksikologije VMA. Ekipe Hitne pomoći obavile su ukupno 112 intervenciju, a na javnim mestima su intervenisale 13 puta. 

Za lekarsku pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, astmatičari, hipertenzičari, psihijatrijski pacijenti i starije osobe.

Povećan broj glavobolja kod Beograđana, ova posebno opasna

Takođe, ono što je iznenadilo lekare Hitne pomoći jeste povećan broj glavobolja na koje su se žalili Beograđani.

- Imamo povećan broj pacijenata sa glavoboljama. Noćas smo intervenisali za mlađu žensku osobu starosti 30-tak godina. Jaka glavobolja je bila u pitanju, povišen krvni pritisak. Morala je da se vozi na dalju dijagnostiku i na dalji terapijski tretman - navodi dr Milena Popović za RTS.

Kada je reč o glavoboljama, doktorka savetuje da ukoliko se ona javi jako, prvi put pulsirajuća glavobolja, kakvu do sada nikad nisu imali, potrebno je obavezno da pozovu Hitnu pomoć.

- To je za nas znak da mi moramo da pošaljemo ekipu odmah, jer može da se desi da je u pitanju hemoragija, moždano krvarenje, možda ono koje zahteva ozbiljnu dalju terapiju - savetuje doktorka.

Kurir.rs/Blic/RTS

