Ekipe „Beogradskog vodovoda i kanalizacije” izvodiće radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Palilula od ponedeljka, 23. marta, do subote, 28. marta, saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u vremenu od 22 do 6 časova osetiće sledeći potrošači:

– 23. i 24. marta – Pančevački most, naselja Borča i Krnjača, kao i blokovi „Partizanski”, „Branko Momirov”“ i „Sutjeska”;

– 24. i 25. marta – naselja Kotež i Ovča;

– 25. i 26. marta – naselje Borča (centralni i severni deo);

– 26. i 27. marta – naselje Borča (južni deo), Put za Crvenku i blok „Sava Kovačević”;

– 27. i 28. marta – Pančevački put, naselje Krnjača, kao i blokovi „Grga Andrijanović” i „Braća Marić”.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode.

Barajevo

Zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštini Barajevo, u utorak, 24. marta, u periodu od 9 do 16 časova, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Duje Damnjanovića, Sremskih partizana, Vojislava Damnjanovića, Borivoja Tašića i okolnim ulicama.

Zemun

Radovi na vodovodnoj mreži u opštini Zemun u utorak, 24. marta, od 8.30 do 18 časova, prouzrokovaće prekid u vodosnabdevanju potrošača u sledećim ulicama: Pregrevici, parna strana (od Dunavske do Kovača Jovana Petrovića), Slavonskoj (od Cara Dušana do Pregrevice).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs, navodi se u saopštenju JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.