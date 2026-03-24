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Stari grad

08:30 - 13:00 CARA DUŠANA: 58-60,70-72F/8,47-51, DOBRAČINA: 42,33-35,41-43, KNEGINjE LjUBICE: 26-30,23-27, STRAHINjIĆA BANA: 62-70,

09:00 - 13:00 KALEMEGDAN: 6,

Čukarica

09:00 - 12:00 IBARSKA MAGISTRALA: bb, Naselje RUŠANj: 13 SEPTEMBRA: 2-6,26,34,1-13, 13 SEPTEMBRA 2 DEO: 2,1-7, BEOGRADSKA: 2-44,48-56,3-5,9-17,21,25-31A,35D-39,45-47,51-55, BEOGRADSKA 1 DEO: 2-14,1-11,39, BEOGRADSKA 2 DEO: 2-16,1,5-15, BEOGRADSKA 3 DEO: 2-8a, KOLUBARSKA: 2-14,1-13A, MORAVSKA: 2-32A,38-40,1-7,11-33, MORAVSKA 1 DEO: 2-2A,8,12-16,22-26,3,9-13,19-27, MORAVSKA 2 DEO: 2-4,12-12A,7-7A,15A, NOVO NASELjE: 6-10V,7, NOVO NASELjE 2 DEO: 2-2B,1-7, OSLOBOĐENjA: 11, ŽIŽE MARKOVIĆA: 2-10,1-9,

Novi Beograd

08:30 - 13:30 BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): BB,BB,kamera MUP,1-9,15,31-33,45-67,85-91, MILENTIJA POPOVIĆA: 2-14A,

Grocka

09:00 - 10:00 Naselje BEGALjICA: BULEVAR REVOLUCIJE: 24-26, Naselje GROCKA: AVALSKA: 2-10,1-3,7-17,21-25, BEOGRADSKA: 2-14,1-13,17-19, BOŠKA BUHE: BB,38A,92A,98A,104-106,110-110,114-114A,120-128B,132-134,138-140,144-146A,150-150A,206-210,242-244,5,61,71,141,243-247,297, BULEVAR OSLOBOĐENjA: 2-30,34-42A,46,54-56,1-39B,43-47,55A-57A, BULEVAR REVOLUCIJE: BB,16-22A,28-32,38,42-48,1-51,59A, CRNOGORSKA: 2-14,1-5B, DR ALEKSANDRA KOSTIĆA: 38-38V,44,63-65,71B-73, DUBOČAJ NASELjE: 25-25A, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 2-8,62,1-7,25, GROBLjANSKA: 2-4,8-46,52-54,1-17,21-25,29-39G,43-61,117, GROČANSKA: 2-6,20,1-7A, HAJDUK-STANKA: 2-68Ž,82,88,150A,1-29,33-59A,63, HAJDUK-VELjKA: BB,2-30,38-38A,42-44,56-62,66-70,74A,78-84,252,256,260-262,266-290,294-296,308,312,1-35,51,77,249-251A,259-271,277-279,283-293A,297-299, HAJDUK-VELjKA 1 DEO: 16A,26A-28,34-38,42,3-7,11C-11E,19,55-57, HAJDUK-VELjKA 2 DEO: 6,10-10A,18-32,36B-42,46,76,82-86,258-262,284,3-13,21-23,27-37A,61-61A, HAJDUK-VELjKA 3 DEO: BB,2-8A,12,22A-24C,40,48,64-66B,72,80B-82,88-90,292,308,3-7,21A,59A-59C,71,79A,285, KOSMAJSKA: 2-8,1-3V,7-11, LOLE RIBARA: 2-28,1-19, LUPOGLAVSKI PUT: 31,53, MAČVANSKA: BB,2-32,1-31, MAJEVIČKA: 2-8A,1-9, MOŠE PIJADE: 2-6,20-22A,36-36C,1-5,9-17,23, NARODNIH HEROJA: 4-30A,34-38,1-11,15-29, PETRA DRAPŠINA: 2-20,1-11A,15-21, POPOVIĆA KRAJ: 2,110A,83A, SEDAMNAESTOG OKTOBRA: BB,2-8,1-9, SRPSKO-GRČKOG PRIJATELjSTVA: 2-4,8-8D,36,54A,60-68,74-84B,88,1-5,9-17,27,41-41,55-57E,63-65B,71-77,87A,105-111,115, ŠTROSMAJEROVA: 2,14,44,48,5-5A, ŠUMADIJSKA: 2-64A,7-21, SUTJESKA: 2-4,8-10,1-3,7-7B, TRG REPUBLIKE: 2-8,18A,22-38A,44,1-27,31-31B,35-45B,49-55, URVAČKA: 2A,120-120, VASE ČARAPIĆA: 2-28,32-38A,42-44,48-62,66,70,1-51, VUČKA MILIĆEVIĆA: 2-30,34-40,44-46,66-68,1,5-59, ZLATIBORSKA: 2-6,1-7,13,

Barajevo

09:00 - 15:00 Naselje BAĆEVAC: AKADEMIKA PETRA STEVANOVIĆA: 0,16-22,26-30,34-46A,50-58,62-68B,72,76-104,17-19,23-51A,55-67A,71-87A,91,95-101,111-113,117-119A,123-125,129-143, DRAGUTINA JOVANOVIĆA-KARLA: 2-4,8-14,18-26A,32-42,46-54,58,1-5A,9-17,23-47,51,55-57,63-65,149, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 4-10,14-22,3-29, MILUTINA STANIMIROVIĆA-MIĆE: 15-17, ŽIVORADA MARINKOVIĆA: 2-20B,26,34,1-3A,7-11B,15-17,27,39, Naselje BOŽDAREVAC: KRUŠIČKA: 2A-4,14,166,9,163A-169, KUĆINE: 222,51,57A-57D,223A, OBRADA LAZIĆA: 0,28,32,40,46,50-50A,54-54B,60-60B,66-68A,78-78A,84-88,170,174,178-188,192-202,210,214-216,222,284,31,39,45,55-61,65-67,73-81,87,91A,95-97B,103-113,171,175-177,181,191,201-203,215-221,225A,301, SIME MARKOVIĆA: 136A,314A, STAROG SELA: 2-10,14,108,230,1-3,11-13,229-231, Naselje ŠILjAKOVAC: DUŠANA JEREMIĆA: 25,43A,51-51G, Naselje VELIKI BORAK: SIME MARKOVIĆA: 110A-116,120-120A,128-134,140,314,

Lazarevac

08:00 - 15:00 Opština Lajkovac Mionica: naseljeno mesto Vračević zaseok Babovići, Lipe, Kostojevac, Nanomir i Donji Mušić.
08:00 - 14:00 Naseljeno mesto Petka deo ulicice Obršinski put, Izvorska, Pribojska (zaseok Izvor).

Kurir.rs

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