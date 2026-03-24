Stanari kažu da se to dešava i u blizini stambenih zgrada. I policija ima prijave da se u pojedinim delovima grada na taj način pojedini vozači kockaju sa svojim i tuđim životima.

Ni starta, ni cilja, a opasnosti na pretek. Bahate noćne vozače snimili su žitelji naselja Sanivil, u Višnjičkoj banji.

Ovuda najčešće prolaze roditelji sa malom decom i ostali stanari iz ovog naselja.

Stanari nisu želeli pred kamere, a u MUP-u su rekli da događaj nije prijavljen Saobaćajnoj policiji, ali jeste opasna noćna trka u zoni "Ikee". Ovakvi incidenti mogu da prođu samo sa materijalnom štetom, ali bilo je i slučajeva sa smrtnim ishodom.

"Mi kao veštaci ponekad vidimo kroz veštačenje saobraćajne nezgode, možemo na osnovu nekih parametara da posumnjamo da je možda reč o ilegalnim trkama, ali nikada nemamo eksplicitan dokaz da ti oni kažu - trkali smo se pa je došlo do saobraćajne nezgode. Tako da po nekim parametrima možemo da sumnjemo na to ali nemamo eksplicitno da je bilo i zašto je bilo“, kaže Milan Božović, stručnjak za bezbednost u saobraćaju.

Ovakve trke najčešće se, kažu stručnjaci, organizuju tamo gde je slabija frekvencija saobraćaja. Prethodnih godina bilo ih je na Batajničkom drumu, u Resniku, na Ostružničkom mostu, ali i u centru grada, u Tezarijskom tunelu.

"Ono što je karakteristično za njih - to je da kolovoz treba da bude dovoljno širok da mogu dva automobila jedan pored drugog. Najčešće rade tu vrstu trka, jedan pored drugog, pa onda ko će brže da stigne. Ne rade onu vrstu trka gde je određena deonica puta, pa mere vreme na toj deonici“, objašnjava Božović.

Tragovi automobilskih guma mogli su se videti čak i u spomen-parku u Jajincima, koji je, kako tvrde očevici, više puta bio poligon za bahate vozače.