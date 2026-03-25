DANAS DA SE SPREME NOVI BEOGRAD I SURČIN: Ovo naselje biće bez vode od 9 do 22 časa
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Novi Beograd u sredu, 25. marta 2026. godine, u periodu od 9 do 22 sata, bez vode će ostati potrošači u naselju Ledine.
Umanjen pritisak vode osetiće potrošači duž Surčinske ulice (od naselja Ledine do centra Surčina), kao i u pripadajućim bočnim ulicama.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
