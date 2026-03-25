DELOVI 7 BEOGRADSKIH OPŠTINA DANAS SU NA SPISKU ZA ISKLJUČENJA: Prva kreću već od 8.30, proverite da nema i vaše ulice
Spisak isključenja struje
Zvezdara
08:30 - 13:00 BANA IVANIŠA: 15A-17,23, BELOPALANAČKA: 1-7, ČINGRIJINA: 18-32,13-17, ĐOKA VOJVODIĆA: 2, KOSTE NOVAKOVIĆA: 2A-8,12-16,5-11, LUKIJANA MUŠICKOG: 4-6,10-18,22-24,3-9,13-13A, MILANA RAKIĆA: 75-75, PREŠEVSKA: 98,102-130,69-79, UČITELJA M.JANKOVIĆA: 2,
Palilula
09:00 - 14:00 BUL. DESPOTA STEFANA: 124-124,128,
Rakovica
09:00 - 13:00 OPLENAČKA: 52,56,
08:30 - 14:00 OPLENAČKA: BB,42A-42C,33-39, Naselje PETLOVO BRDO: 11 KRAJIŠKE DIVIZIJE: 48-52,31-39, BUBANJSKIH ŽRTAVA: 8, ČAJNIČKA: 1-3V/4,
Novi Beograd
08:30 - 10:30 BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: 38-46,
Zemun
10:00 - 13:00 VOJNI PUT 1 : 24-26A,32-44,50-110,116-118,124-142,148-158,164-174,196A-198,25-27A,35-41,49-111,115-119,127-133A,137-143,147-157,163-175,197-199, VOJNI PUT 2 : 26-30,36,46-60,72-76,86-90,98-100A,138a,27-31,47-61,73-75,85-89,93,97,
Barajevo
09:00 - 15:00 Naselje BAĆEVAC: AKADEMIKA PETRA STEVANOVIĆA: 2-14,1-17, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 2, MILENIJE IVANOVIĆ: 0BB-34A,38,42-42A,46-56,184A,1-1A,5-31,35-41,47-47A,51-59,63-75,207A, MILICE NIKOLIĆ: 27A, MILORADA BRKIĆA-ICINOG: 0,4-38,42-44,52,56,62,68-72B,184,1-13,17-31,35-39A,47,57, MILUTINA STANIMIROVIĆA-MIĆE: 2-4,8,12,1-1D,5-7,11, OLGE MILIVOJEVIĆ: 2-16,1A-1B,5-13,25-27, SKOJEVSKA: 2-4,8-20,1-7,11-31,225A, VLADISAVA NIKOLIĆA: 84-94,98-102,106,110-110A,114-120,93-107,111-117, ŽIVOJINA KATIĆA-ŽIKE: 2,6-30,1-3,9-33,
Mladenovac
09:00 - 18:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): IGMANSKA: 2,6,10-14,1-3, MIHAILA MILOVANOVIĆA: 1-13,29-31, NIKOLE PAŠIĆA: 46,45-47, NUŠIĆEVA: 2,5-11,17, RADNIČKA: 2-10,14-20,1-3,7-33, VUKA KARADŽIĆA: 85,
Kurir.rs