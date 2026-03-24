Zamenica gradonačelnika Beograda Vesna Vidović položila je danas venac na Spomenik deci stradaloj u NATO agresiji na Tašmajdanu.

U okviru državne ceremonije, vence su položili ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, predstavnici Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i članovi porodica stradalih u NATO agresiji.

Vesna Vidović je istakla da danas stojimo na mestu tišine koja govori više od reči.

– Sećamo se ugašenih mladih života, dece koja nisu dobila priliku da odrastu, da sanjaju i stvaraju. Njihova imena i sudbine ostaju upisani u istoriju našeg društva kao trajna opomena da stradanje nikada ne sme da se zaboravi. Ovaj dan nije samo dan tuge, to je i dan odgovornosti. Odgovornosti da čuvamo istinu, da gradimo društvo u kojem će sva deca biti bezbedna i da nikada više ne dozvolimo da nevini stradaju. Pamtimo, ali gledamo u budućnost. Kao država i narod koji je preživeo teška iskušenja, danas smo posvećeni miru i izgradnji boljeg života za sve naše građane. Neka sećanje na stradalu nevinu decu bude naša obaveza da budemo jedinstveni, mudri i istrajni u očuvanju mira. To je najveća počast koju možemo da im odamo – rekla je zamenica gradonačelnika.

