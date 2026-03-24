Članica Gradskog veća Beograda Violeta Filip položila je danas venac na spomen-obeležje „Glasnik sa Straževice” na brdu Straževica u Rakovici povodom obeležavanja 27. godišnjice od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.

Ona je tom prilikom istakla da je Straževica jedan od simbola naše slobodarske tradicije i požrtvovane odbrane naše zemlje tokom NATO agresije 1999. godine.

– Nalazimo se na mestu na kom je pala prva bomba u Beogradu 24. marta pre 27 godina. Mesto koje je najviše puta bombardovano, Straževica, jedan je od simbola naše slobodarske tradicije i požrtvovane odbrane naše zemlje tokom NATO agresije 1999. godine. U toj borbi svoje živote nesebično su položili zastavnici prve klase Vlastimir Lazarević i Vladimir Vujović.

- Odajući počast njima i svim poginulima u odbrani Srbije, danas se sećamo svih nevinih žrtava i razaranja kroz koja je naša zemlja prošla tokom NATO bombardovanja. Ne smemo zaboraviti da je SR Jugoslavija, na zalasku 20. veka, bila jedina evropska zemlja koja je bombardovana nakon Drugog svetskog rata. Bespravno su napadnuti naša zemlja i naš narod, koji je kroz istoriju uvek baštinio vrednosti na kojima počivaju civilizacijske tekovine savremene Evrope. Zato danas, kao odgovorna država, ponosno čuvamo prošlost od zaborava i to sećanje nam govori o ceni mira, ali i o važnosti jedinstva i mudrosti u suočavanju sa izazovima savremenog sveta. Grad Beograd, kao simbol stradanja i slobodarskog duha, nastaviće dostojanstveno da neguje kulturu sećanja – izjavila je Violeta Filip.

Poštu poginulim vojnicima odali su i predstavnici Vlade Republike Srbije, delegacija Vojske Srbije, članovi porodica poginulih vojnika i udruženja građana.

Obeležen Dan sećanja na stradale u NATO agresiji

Dan sećanja na stradale u NATO agresiji obeležen je danas polaganjem venaca na spomenik „Večna vatra” na Ušću.

U ime Grada Beograda, venac je položio Igor Jovanović, zamenik predsednika Skupštine grada, a počast su odali i predstavnici Vlade Republike Srbije, resornih ministarstava, Vojske Srbije, članovi porodica stradalih, te predstavnici Beogradskog foruma za svet ravnopravnih, opština Novi Beograd, Zemun, Surčin i Čukarica, kao i ambasada.

Igor Jovanović je istakao da ovaj dan ostaje trajno urezan u našem kolektivnom sećanju kao simbol stradanja, ali i otpora, dostojanstva i jedinstva našeg naroda.

– Danas se navršava 27 godina od početka NATO agresije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Polaganjem venca na spomenik „Večna vatra” odajemo poštu svim nevinim žrtvama i izražavamo duboko poštovanje prema svima koji su branili svoju zemlju. Njihova žrtva nas obavezuje da negujemo kulturu sećanja, ali i da odgovorno gradimo budućnost. Beograd je danas grad koji pamti svoje žrtve, ali i grad koji se razvija i ide napred. Naša obaveza je da iz teškog iskustva prošlosti crpimo snagu za dalji napredak, da gradimo stabilan, siguran i perspektivan grad za sve naše građane, posebno za mlade koji u njemu vide svoju budućnost. Kao zamenik predsednika Skupštine Grada Beograda, verujem da je naša dužnost da čuvamo istinu, ali i da radimo na tome da Beograd bude grad mira, stabilnosti i zajedništva – grad koji pamti, ali i odlučno gleda u budućnost – izjavio je zamenik predsednika Skupštine grada Igor Jovanović.