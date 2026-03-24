Gradska opština Novi Beograd i Udruženje „Heroine” organizovali su ovog vikenda, 21. i 22. marta, besplatne ultrazvučne preglede štitne žlezde pod sloganom „Tvoja štitna, tvoj štit”, na platou ispred zgrade Opštine.

Veliko interesovanje građana potvrdilo je značaj preventivnih pregleda koje Opština Novi Beograd kontinuirano organizuje, čime još jednom pokazuje posvećenost očuvanju zdravlja građana i podizanju svesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti.

Tokom dva dana akcije obavljeno je ukupno 307 besplatnih ultrazvučnih pregleda štitne žlezde. Najmlađi pacijent imao je 19, a najstariji 91 godinu.

Predsednica gradske opštine Novi Beograd Ivana Nikolić istakla je da je prevencija pola zdravlja i pozvala građane da prate aktivnosti za brigu o zdravlju koje Opština organizuje.

– Nastavićemo da organizujemo besplatne preventivne preglede i aktivnosti usmerene ka očuvanju zdravlja građana, jer nam je zdravlje naših sugrađana prioritet – rekla je Ivana Nikolić.