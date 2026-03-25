Srčani udar nastaje kada krvni sud koji dovodi krv u srčani mišić postane blokiran, obično zbog ugruška, što dovodi do oštećenja ili odumiranja srčanih ćelija

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovim lokacijama.

Valjevo, Poljoprivredna škola sa domom učenika 9-12 časova

Valjevo, Medicinska škola "Dr Miša Pantić" 13-16 časova

Velika Plana, Centar za kulturu "Masuka", bioskop 9-14 časova

Lajkovac, kod pošte, autobus 9-15 časova

Novi Beograd, MaxBet 9-14 časova

Smederevo, Tehnička škola 10-15 časova

Šabac, Kulturni centar 9-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.