Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovim lokacijama.

  • Valjevo, Poljoprivredna škola sa domom učenika 9-12 časova
  • Valjevo, Medicinska škola "Dr Miša Pantić" 13-16 časova
  • Velika Plana, Centar za kulturu "Masuka", bioskop 9-14 časova
  • Lajkovac, kod pošte, autobus 9-15 časova
  • Novi Beograd, MaxBet 9-14 časova
  • Smederevo, Tehnička škola 10-15 časova
  • Šabac, Kulturni centar 9-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Ne propustiteBeogradNOVI BEOGRAD: Veliko interesovanje građana za besplatne ultrazvučne preglede štitne žlezde
Screenshot 2026-03-24 143559.jpg
Beograd"NA OVOM MESTU U BEOGRADU PALA JE PRVA BOMBA 24. MARTA PRE 27 GODINA" U NATO agresiji bombardovano nebrojeno puta, tu su živote dali Vlastimir i Vladimir (FOTO)
Screenshot 2026-03-24 142701.jpg
Beograd"DANAS STOJIMO NA MESTU TIŠINE KOJA GOVORI VIŠE OD REČI" Položeni venci na Spomenik deci stradaloj u NATO agresiji
Screenshot 2026-03-24 142117.jpg
BeogradULIČNE TRKE U VIŠNJIČKOJ BANJI?! Stanari snimili bahate vozače u Sanivilu, policija dobila dojavu za ilegalnu noćnu trku kod Ikee
1616758444cacakpakleneulicefotorina4.jpg