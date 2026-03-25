Na svim ključnim tačkama ovog jutra prosto se mili - poput Gazele i Brankovog mosta u smeru ka Novom Beogradu.

Ono što je interesantno jeste da na ulicama gužva nikad veća iako je radno vreme uveliko počelo za sve - uključujući i one koji rade od 9 sati. Pančevac je prohodan, ali velike su gužve po silasku s mosta u Bulevaru despota Stefana. 

GSP ide uobičajeno za radni dan.

JUtarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen

AMSS: Saobraćaj umerenog intenziteta, bez većih zadržavanja

Saobraćaj u Srbiji od jutros je umerenog intenziteta, bez većih zadržavanja, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).Vozače tokom dana očekuju povoljni uslovi za vožnju.

Na putevima pored reka i u kotlinama mestimično ima magle koja smanjuje vidljivost, naročito u ranim jutarnjim satima.

Na graničnim prelazima Batrovci, Šid i Horgoš kamioni čekaju oko pet sati. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja.

