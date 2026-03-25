U Parku prijateljstva na Ušću sinoć je upaljena "Večna vatra" povodom obeležavanja godišnjice početka NATO bombardovanja SRJ.

Večna vatra upaljena je tačno u 19.41 jer je tada, 24. marta 1999. godine, počela NATO agresija na tadašnju SRJ koja je trajala 78 dana.

Spomenik "Večna vatra" nalazi se u Parku prijateljstva na Ušću u Beogradu i podignut je u znak sećanja na žrtve NATO bombardovanja SRJ.

Agresija na SRJ bila je presedan i izvedena je bez saglasnosti Saveta bezbednosti UN. Prema podacima Ministarstva odbrane Srbije, tokom NATO agresije ubijen je 1.031 pripadnik vojske i policije, a ranjena su 5.173 vojnika i policajca.

Poginulo je oko 2.500 civila, među njima 89 dece, a ranjeno je oko 6.000 civila, od toga 2.700 dece. Kao nestalo vodi se 25 osoba.

Svetskoj javnosti je predstavljeno da je razlog agresije bila teška humanitarna kriza na KiM, a u stvarnosti na KiM se 1998. godine dogodila serija terorističkih napada koje je počinila tzv. OVK, kako protiv snaga bezbednosti Srbije i SRJ, tako i protiv brojnih civila, ne samo Srba.

