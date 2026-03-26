Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Barajevo, u četvrtak, 26. marta, od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u delovima naselja Boždarevac i Baćevac, najavljeno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Umanjen pritisak vode osetiće potrošači u naselju Stepojevac (opština Lazarevac).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona 0800/110-011 za sve pozive iz fiksne telefonije, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

Čukarica, Voždovac, Barajevo i Sopot

Zbog neophodnih radova Elektromreže Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema, u četvrtak, 26. marta 2026. godine, u periodu od 6 do 16 sati, pad pritiska i povremene prekide u vodosnabdevanju osetiće potrošači u opštinama Čukarica, Voždovac, Barajevo i Sopot, u sledećim naseljima:

ČUKARICA:

Sremčica, Rušanj, Velika Moštanica, Ostružnica, Rupčine, Železnik, Umka

BARAJEVO:

Nenadovac, Glumčevo brdo, Stara Lipovica, Karaula, Stražarija, Plandište, Guncati, Srednji kraj, Ravni gaj, Meljak, Vranić, Baćevac, Boždarevac, Šiljakovac, Barajevo (centar)

VOŽDOVAC:

Ripanj

SOPOT:

Trešnja

Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.