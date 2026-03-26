DANAS BEZ VODE DELOVI OVE 4 OPŠTINE: Beogradski vodovod najavio brojne radove, spremite zalihe!
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Barajevo, u četvrtak, 26. marta, od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u delovima naselja Boždarevac i Baćevac, najavljeno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.
Umanjen pritisak vode osetiće potrošači u naselju Stepojevac (opština Lazarevac).
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona 0800/110-011 za sve pozive iz fiksne telefonije, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.
Čukarica, Voždovac, Barajevo i Sopot
Zbog neophodnih radova Elektromreže Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema, u četvrtak, 26. marta 2026. godine, u periodu od 6 do 16 sati, pad pritiska i povremene prekide u vodosnabdevanju osetiće potrošači u opštinama Čukarica, Voždovac, Barajevo i Sopot, u sledećim naseljima:
ČUKARICA:
Sremčica, Rušanj, Velika Moštanica, Ostružnica, Rupčine, Železnik, Umka
BARAJEVO:
Nenadovac, Glumčevo brdo, Stara Lipovica, Karaula, Stražarija, Plandište, Guncati, Srednji kraj, Ravni gaj, Meljak, Vranić, Baćevac, Boždarevac, Šiljakovac, Barajevo (centar)
VOŽDOVAC:
Ripanj
SOPOT:
Trešnja
Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs/Beograd.rs