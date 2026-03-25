Projekat se realizuje osmu godinu zaredom sa ciljem da se na kreativan način popularizuju kulturne i turističke lepote Zemuna i skrene pažnja na njih.

Sve osobe starije od 15 godina mogu svoje tri fotografije koje se odnose na kulturno-istorijske spomenike i verske objekte, Gradski park, industrijsko nasleđe, običaje i ljude, ulice Zemuna, kulturne i sportske događaje, manifestacije, pejzaže i sve onog što predstavlja lepotu i specifičnosti Zemuna poslati do 1. septembra na mejl: najlepsafotografijazemuna@gmail.com.

Stručna komisija će odlučiti o prve tri nagrade i od najlepših 20 izabranih radova prirediti prateću izložbu za praznik Zemuna, 5. novembra.

Za dodatne informacije, svi zainteresovani mogu se javiti na telefone 011/3778-554 i 062/8391-392. Više informacija može se naći i na sajtu: www.zemun.rs