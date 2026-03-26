DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Na dugačkom spisku delovi ovih 9 opština
Spisak isključenja struje
Vračar
09:00 - 17:00 SVETOZARA MARKOVIĆA: 38,
Zvezdara
08:30 - 14:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: 636-638A,642-642,650-656B,543-561A, SPOMENKA GOSTIĆA: 2-24, VLADIKE NIKOLAJA VELIMIROVIĆA: 2-16,28-30,34-44,1-3,13-17,31-33, Naselje M.MOKRI LUG: BEKERELOVA: 2-16A,20-24,28,1A-1G,5-17, DVADESETSEDMOG MARTA: 24-38,17B-19, NARODNOG FRONTA: 108A-122,134A-136,55-81E, PARTIZANSKA: 14-54,19-31,35-37,41-55,61-63, PIRANDELOVA: 24-24A,2A-20A,26-34,38,44-54,1-3B,7-17, RADE KONDIĆA: 8A-10Ž,24,1,5A-5B, SMEDEREVSKI PUT: 2-4F,1-3A, ŽIKINA: 2-22F,1-23, Naselje V.MOKRI LUG: NIKOLE GRULOVIĆA: 72-92,100,53,69A-79,
03:00 - 05:00 DRAGOSLAVA SREJOVIĆA: 58A-58B,70A-76Z, MIRIJEVSKI BULEVAR: 88, RADETA MARKOVIĆA: 2A-4B,8,1A, RADMILE SAVIĆEVIĆ: 6A,10,
Palilula
03:00 - 05:00 DIVLjIH KESTENA: 8-10,14-16,20-20A,60-64,25,47-57,2745, DR Đ.JOVANOVIĆA: 13-15, DR NIKA MILjANIĆA: 22-24A,9-13A, DRAGOSLAVA SREJOVIĆA: 60-68, DRENOVAČKA: 1-5, HOMOLjSKA: 6-10,1-11, HUSINSKIH RUDARA: 6,7B-9A,13, JABUČKA: 2,1-5, JUHORSKA: 2,1-9, JURE KEROŠEVIĆA: 2-8, KARPATSKA: 2-4A, KORNATSKA: 4-12b,30-40F/8,44-60,1-25,65-75, M GREGORAN 1 PROLAZ: 2,1A, MALjENSKA: 4-10,3,11-15, MIRIJEVSKI BULEVAR: BB,BB,28-30,12-30B,44-52,66-74,3-9N,15A,37-41Ž,51, PANA ĐUKIĆA: 2-4, PAŠNjAČKA: 20,28,32-34, PATRISA LUMUMBE: 46-50,60-88,39A-67,71-71I, PAVLA UGRINOVA: 12,11-17, PUT ZA ADA HUJU: 9, SALVADORA ALjENDEA: 24-26,22-40A,1-1B,19,23-41, SLANAČKI PUT: BB,BB,BB,2-24,74-74B,78-78B,1-49,91C,95-95B,101D-101R,127B, SRNETIČKA: 27-31, STEVANA DUKIĆA: 2-8,12,1-15,19, STEVANA HRISTIĆA: 2-2B,1-1V/1 , STOJANA STOLETA ARANĐELOVIĆA: 2-20, SVRLjIŠKA: 1-3, URALSKA: BB,22,26-30,34-58,9-9A, VIŠNjIČKA: BB,BB,90A-114,134-156,162-164,57-61D,67A-71,77-81,91-95,115-115M, VLASENIČKA: 2-2A,8-12A,1-5,9-11, VLAŠIĆKA: 2-20,1-7, Naselje VIŠNjICA: ADA HUJA: 2-28,1-15, ANICE SAVIĆ-REBAC: 1-3A,9-11, ANRIJA ŽAMEA: 62-70,74-90,79-79A,85-85B,91,95A-101, ČAJETINSKA: 6A,44, DRAGANA LUKIĆA: 2-10,14-18,70,74,78,5-9B,13-19,37-43, DUNAVSKI BREG: 2-6,1A-9, IRISA: 14-38,11-31,35-37,41,45, KANADSKA: 2-12,1-11, LEPE STAMENKOVIĆ: 2-12,18-44,48-76,9-29,33,37-49,55-85, LUČANSKA: 4-10,14,18-24,30,1-1,11-29,35, MALI LESKOVAC: 2,6-16,22,1-9, MARINA: 1-15A, METALSKA: 2-68A,1-67, MIRKA MILOJKOVIĆA: 6-36,1-7,19-53, ROSPI ĆUPRIJA: 6-6,10-14G,18, SESTARA BUKUMIROVIĆ: 80-84,90-92,98-100,106-118, TODORA MANOJLOVIĆA: 2-22,3-15, TRUDBENIČKA: 24-24A, VOJISLAVA JOVANOVIĆA MARAMBA: 4-12,1-5,9-11, ZENIČKA: 2-28,1-23A,
Voždovac
08:30 - 14:00 Naselje M.MOKRI LUG: BRAĆE MILIĆ: 5,
09:00 - 15:00 Naselje RIPANj: LIPOVIČKI PUT: 350-370,351-369,
09:00 - 14:00 BANjALUČKA: 4-6,14-16,1A-3,7, RADE KONČARA: 14, TETOVSKA: 2-4,8,3-5,
Čukarica
09:00 - 14:00 Naselje ŽELEZNIK: UČITELjA MIHAILOVIĆA: 32-34,38,33-39,
Rakovica
08:30 - 14:00 TUNELSKA: 2-20,15, Naselje KIJEVO: KRUŽNI PUT KIJEVO: 10-24,32,11B-15B, Naselje PETLOVO BRDO: BOŽA BAUCALA: 50, NIĆIFORA NINKOVIĆA: 62-62,66-84,49-71,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje BALjEVAC: MIJATOVIĆA KRAJ: 6-26,40-44A,7-27G,
Sopot
09:00 - 16:00 Naselje SOPOT: DESPOTA STEVANA LAZAREVIĆA: 2-2A,5-13A, DRAGOMIRA VELIKIĆA: 72-72B,76-80,25,35A-39A,45, KAPETANA DRAGIĆA: 7-7A, VASE ČARAPIĆA: 4A,8A-10B,14-18,30,80A,1-3A,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Naseljeno mesto Vrbovno zaseok Karađorđe-prema Stepojevcu.
08:30 - 14:30 Opština Ljig Mionica: deo naselja Industrijska zona (Ravnogorska,Industrijska,Železnička,Kraljice Marije),zaseok Mijailovići,Cvetanovac,Moravci zaseok Crkva,Gukoš,Kadina,Luka,Ba,Slavkovica,Paležnica,Donji Struganik(zaseok Mišići),Berkovica,Gunjica.
Kurir.rs