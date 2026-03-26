Slušaj vest

Zbog radova na redovnom održavanju u ulicama Dr Žorža Matea i Auto-put za Zagreb, od 26. marta do 9. aprila doći će do izmena u saobraćaju javnog prevoza.

Tokom trajanja radova, u potpunosti će za saobraćaj biti zatvorena Ulica dr Žorža Matea, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Tošin bunar do zone raskrsnice sa izlaznom rampom sa Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) - smer ka Šidu na Ulicu dr Žorža Matea (u dužini od 650 metara), kao i potpuno zatvaranje za saobraćaj Ulice auto-put za Zagreb od Ulice dr Žorža Matea do kružnog toka kod Ulice partizanske avijacije.

Vozila javnog prevoza od 26. marta do 9. aprila saobraćaće na sledeći način:

Vozila na linijama 74, 75, 708 i 72N u smeru ka Bežanijskoj kosi saobraćaće trasom: Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – ulazna rampa na Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) – Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) – izlazna rampa sa Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) u zoni Bežanijske kose – Partizanske avijacije i dalje redovno. U smeru ka gradu saobraćaće trasom: Partizanske avijacije – ulazna rampa na Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) iz Partizanske avijacije pored "Okova” – Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) – smer ka Nišu – silazna rampa sa Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) na Ulicu Tošin bunar – Tošin bunar – Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovnim trasama.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Vozila na liniji 76 u smeru ka Bežanijskoj kosi saobraćaće trasom: Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – ulazna rampa na Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) – Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) – izlazna rampa sa Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) u zoni Bežanijske kose – Partizanske avijacije i dalje redovno do stajališta "Hotel Nacional”, odakle će saobraćati do Ulice partizanske avijacije, dalje nadvožnjakom preko Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) do kružnog toka u zoni raskrsnice Ulice partizanske avijacije i Auto-puta za Zagreb, te nastaviti ulevo internom saobraćajnicom do Ulice dr Žorža Matea i dalje redovnom trasom do KBC "Bežanijska kosa”. U smeru ka gradu saobraćaće redovno do stajališta "Zelengorska”, zatim internom saobraćajnicom do kružnog toka u zoni raskrsnice Ulice partizanske avijacije i Auto-puta za Zagreb, nadvožnjakom preko Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) i dalje redovno do ulazne rampe na Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) pored "Okova”, Moto-putem M11 (Bulevar Arenija Čarnojevića), silaznom rampom sa Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) na Ulicu Tošin bunar, Tošinim bunarom, Bulevarom Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom.

Vozila na liniji 77 saobraćaće u smeru ka Bežanijskoj kosi trasom: Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – ulazna rampa na Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) – Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) – izlazna rampa sa Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) u zoni Bežanijske kose – Partizanske avijacije – ulevo internom saobraćajnicom do Ulice dr Žorža Matea i dalje redovnom trasom do KBC "Bežanijska kosa. U smeru ka gradu saobraćaće redovno do stajališta "Zelengorska”, dalje internom saobraćajnicom do kružnog toka u zoni raskrsnice Ulice partizanske avijacije i Auto-puta za Zagreb, zatim nadvožnjakom preko Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića), dalje ulaznom rampom na Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) pored "Okova”, Moto-putem M11 (Bulevar Arenija Čarnojevića), silaznom rampom sa Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) na Ulicu Tošin bunar – Tošin bunar – Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom.

U funkciju se ponovo vraća stajalište "Studentski grad" (#1118, smer ka Moto-putu M11) za linije 45, 70, 72, 82 i 603N.