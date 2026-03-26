KRKLJANAC U CENTRU ZBOG SUDARA U TERAZIJSKOM TUNELU: Duge kolone na Brankovom i Trgu Nikole Pašića za ulazak u tunel, gužve i na Autokomandi (FOTO)
Udes se dogodio u smeru ka Novom Beogradu. Sudarili su se kombi i automobil. Na lice mesta odmah su došli Hitna pomoć i policija.
Standardne gužve jutros su i na Autokomandi dok na Gazeli sve teče.
AMSS: Zadržavanja za kamione na graničnim prelazima Batrovci i Šid oko pet sati
Kamioni se na graničnim prelazima Batrovci i Šid od jutros zadržavaju oko pet sati, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
Na prelazu Kelebija kamioni čekaju oko četiri sata, a na Bezdanu i Horgošu dva. Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima. Zadržavanja nema ni na naplatnim rampama auto-puteva.
Nakon stabilnog i lepog vremena posle podne i uveče očekuje se promena, uz kišu i pljuskove.
Zbog pada temperature krajem dana, uveče u planinskim predelima kiša će prelaziti u sneg, uz moguće otežane uslove na putevima.
AMSS podseća da vozila moraju da imaju zimske pneumatike ukoliko se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica.
