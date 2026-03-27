Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na Paliluli, danas će od 8.30 do 18 časova bez vode ostati pojedini potrošači na teritoriji ove opštine.

Vodu neće imati potrošači u sledećim ulicama:

Albanske spomenice,

Nikodima Milaša,

Milana Tankosića,

Ljube Didića,

Bistričkoj,

Primorskoj

i Miroslava Radojčića.

Potrošači u okolnim ulicama mogu osetiti umanjen pritisak vode. Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće, a mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona 0800/110-011 za sve pozive iz fiksne telefonije, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

Kurir.rs/Beograd.rs

