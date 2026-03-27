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Stari grad

08:30 - 13:00 BALKANSKA: 4-8,3-9, PRIZRENSKA: BB,2-4A/1,8-8,1-3,7-7F/8, SREMSKA: 3-5,9-9F/8, TERAZIJE: 10,16-16,22-24,28,36F/8-42A,

Zvezdara

08:00 - 18:00 BAJDINA: BB,2-8,3-7B, BUL KRALj.ALEKSANDRA: BB,532-538,542-556,459-481A,485-491, CRVENA ZVEZDA: 2-12,16-26,1, ĐORĐA ILIĆA: 2,6,12,1-29,35-39, DREŽNIČKA: 2,1-13,19, ZABRĐANSKA: 1, Naselje M.MOKRI LUG: BOGUTOVAČKA: 1-7, BOSANSKA: 12-48,1,7-19, MAGE MAGAZINOVIĆ: 20-26,11-17, MILOŠA MATIJEVIĆA: 2,6-20,3-13A,17-21, NARODNOG FRONTA: 14-30,44,3-5A, PAVLA VASIĆA: 6B-6L, PRVOMAJSKA: 41-43, SLOBODANA PRINCIPA: 2-16,1-7, STIŠKA: 2-4A,1-5,

Savski venac

09:00 - 16:00 V LUKIĆA KURJAKA: 2-6A,

Čukarica

08:30 - 16:00 PRVOG MAJA 4 DEO: 10,14,36,106,110,130,160,1-1,11-15,107-113, Naselje VELIKA MOŠTANICA: LIPOVAČKA: 12,18A,22,44,21-25, PRVOG MAJA: 94-100,101-107, PRVOG MAJA 3 DEO: 2-16,34,44,1-3,7,

Rakovica

08:30 - 14:00 NATOŠEVIĆEVA: 2-8, PERE VELIMIROVIĆA: 2-6,1A-5,

Novi Beograd

08:30 - 13:30 ANTIFAŠISTIČKE BORBE : BB,75, MILUTINA MILANKOVIĆA: BB,36-62,5A,

Grocka

09:00 - 11:00 Naselje KALUĐERICA: 20 OKTOBRA: 26V,47-53, 22 DECEMBRA: 29, 29 NOVEMBRA: 14-16,5-7,

Barajevo

09:00 - 15:00 Naselje BARAJEVO: DRENjAK: 2B,10,268,7, LIPOVAČKI PUT: 142,146B-148A,162-172,178-196A,200,206-220,224-226,230-234F,240-248,254-266,270-278A,282-294,674-674E,571M,675-675H,

Obrenovac

08:30 - 14:00 Naselje Draževac: CIGANI: 10,20,24,34,38,42A-42B,48-50,404-404B,11A-11B,21,41-41A,83-83A, DOM: 14, DRAŽEVAC: 0,24,40,44,52,66-68,82A-84,88-92,122-124,384,388-398,402-404,412,418-420,426-428,442,9,15-17,35-39,43,49,53,63-69A,73-75,81-83,89-91,97,129,161,241,385-387,391,395,405-407,413,431, DRAŽEVAČKI LUG: 159, GUGOŠ KRAJ: 18,24A,44,72A,82D,43B,69-69C, IVOJEVAC: 386, JOVANOVAC: 43A-43J, KOD DOMA: 0,74,102,122-122A,142-142,230,1, KOD GROBLjA: 8,245A, KOD SPOMENIKA: 0,10,444,7A,31-31A,409,423-425, KOD TRAFO STANICE: 42D, KOLUBARSKI PUT: 69B, MLEKARA: 10, PARLOZI: 62B, PAVLOVIĆA KRAJ: 8A-12,48-50D,54-54A,58-64A,68-70,420A,3,7A-7E,21,43-43J,47,55-59,63B-63D,67A-69,1111, PELIĆA KRAJ: 386,396A,399, PETROVIĆA-MIJAILOVIĆA KRAJ: 34,242A,396B,404-408,414A,420A-420C,426-426A,1,17C,403,411B,419,423A,427A, RADOJKOVIĆA KRAJ: 77, SELO: 400,389,401, ŠKOLA: 146,85A,89,375, STANKOVIĆA KRAJ: 386A,387A-387E,391A-391D,395A-395B, TODOROVIĆA KRAJ: 62C-62E,66,72-72A,76-84B,88A,96,69-71D,77-79G,83-85,89,95,715A,1111, VETERINARSKA STANICA: 0, VEVERIČKI KRAJ: 363V,

Mladenovac

00:00 - 04:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): BRAĆE BADžAK: 2,

Surčin

09:00 - 16:00 Naselje BOLjEVCI: BRAĆE VESELINOVIĆ: BB, BRANKA OSTOJIĆA: 2-14,18-22A,28,1-13,17-21B,25-27, RELjE OPARUŠIĆA: 2-6,10-26,1-19, RIBARSKA: 2-14,1-5, ŠILjINA: 1-1A,7-9,13-47,51,55-109,113-115,121, ULICA MIRA: 172-174,

Kurir.rs

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