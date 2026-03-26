Gradski štab za vanredne situacije stavio je sva preduzeća i sekretarijate Grada Beograda u stanje pripravnosti i pojačanog dežurstva zbog najavljenih obilnih padavina. Obaveštavaju se građani da je Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao upozorenje na obilne padavine koje se očekuju od danas u večernjim satima, pa u naredna 72 časa.

Upozorenje je stiglo i iz JVP-a „Srbijavode” zbog mogućeg povećanja količine vode u komunalnoj mreži.

- Očekivani obim padavina na teritoriji Beograda je između 40 i 70 litara po metru kvadratnom, a lokalno i više. Oluja se ka Beogradu kreće iz pravca BiH, gde su padavine već počele i polako se čitav „olujni front” pomera ka našem glavnom gradu. 

- Sva komunalna preduzeća su u službi građana, a još jednom apelujemo na sugrađane da se pripreme u skladu sa najavljenim meteorološkim uslovima u naredna 72 sata - rekao je za Beoinfo Darko Glavaš, sekretar za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju.

