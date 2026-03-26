Slušaj vest

Gradski štab za vanredne situacije stavio je sva preduzeća i sekretarijate Grada Beograda u stanje pripravnosti i pojačanog dežurstva zbog najavljenih obilnih padavina. Obaveštavaju se građani da je Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao upozorenje na obilne padavine koje se očekuju od danas u večernjim satima, pa u naredna 72 časa.

Upozorenje je stiglo i iz JVP-a „Srbijavode” zbog mogućeg povećanja količine vode u komunalnoj mreži.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- Očekivani obim padavina na teritoriji Beograda je između 40 i 70 litara po metru kvadratnom, a lokalno i više. Oluja se ka Beogradu kreće iz pravca BiH, gde su padavine već počele i polako se čitav „olujni front” pomera ka našem glavnom gradu.