Slušaj vest

Narodni muzej Srbije saopštio je da će se tradicionalni humanitarni Uskršnji bazar održati 2. aprila od 14 do 19 časova u atrijumu tog muzeja, a čiji je cilj podrška humanitarnim i društveno angažovanim inicijativama.

Bazar će okupiti devet udruženja i organizacija koje se bave raznim aspektima podrške ugroženim i marginalizovanim grupama, kao i obrazovanjem i inkluzijom dece i mladih: Na pola puta, Centar za integraciju mladih, Dnevni boravak Sunce, Dnevni boravak Stari grad, LiceUlice, Dečije srce, Centar Zvezda, Centar za pozitivan razvoj dece i omladine i ŠOSO "Vožd".

Posetioci Bazara imaće priliku da kupe rukotvorine, poklone i proizvode koje su pripremila ta udruženja, a sav prihod od prodaje biće usmeren ka podršci i nastavku rada tih inicijativa.

Ulaz za sve zainteresovane je slobodan, navedeno je u saopštenju.

