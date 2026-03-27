Slušaj vest

Grad Beograd će treću godinu zaredom dodeliti „đačku pomoć” za redovne učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji Beograda, a iznos pomoći od 20.000 dinara biće isplaćen u četiri jednake mesečne rate, izjavila je danas Aleksandra Čamagić, sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu, navodeći da se isplate očekuju početkom juna, jula, avgusta i septembra.

Odluka o isplati u ratama doneta je jer veliki broj roditeljaudžbenike kupuje na rate, i to najčešće pre samog početka školske godine, rekla je Čamagić za Tanjug, a prenosi Alo.

- Škole su već obaveštene o prikupljanju podataka neophodnih za realizaciju isplata i one su nam one izuzetno važan partner u ovom procesu - navela je ona.

Kako je dodala, u školama se prikupljaju svi potrebni podaci, na osnovu kojih će roditeljima biti uplaćena sredstva.

- Izuzetno smo im zahvalni na posvećenosti i saradnji i još jednom želimo da podsetimo sve roditelje da se obrasci mogu dobiti i kasnije popunjeni predati učiteljima i razrednim starešinama u školama u koje deca idu - kazala je Čamagić.