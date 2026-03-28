Danas bez struje u Beogradu: Pogledajte spisak opština i ulica koje će biti bez električne energije
Zbog izvođenja planiranih radova bez snabdevanja električnom energijom ostaće sledeći potrošači:
Palilula
08:30 - 14:00 27. MARTA: 46-48, 38-40, 20, 28-28, 32, 36-48A,
Palilula
08:30 - 18:00 Naselje OVČA: BEOGRADSKA: 2-4, 1-17, CRKVIŠTE: 2-2A, 16D, 1A-7B, LIČKA: 2-32, LOLE RIBARA: 0-2G, 8-20, 1, 9, 13-17, 25-41, 45-51, MIHAJA EMINESKUA: 42-50, 56-68, 72-78, 82-134, 138-152V, 160, 31, 35-47, 51-57, 61, 69-83, 87-127, 133-173B, 177-187, 191, NJEGOŠEVA: 2-8, 22, 1D-33, NUŠIĆEVA: 32A, 102, 110, 41B-43C, 47-115B, 121-127, 135-137, 143B, 153A, 169, PRVOG MAJA: 36-42, 46-144, 148-152, 33-73, 77-109, 113-143, ŽARKA ZRENJANINA: 2-4, 8, 32, 1-7, 71B, 81A, 85-85A,
Novi Beograd
08:00 - 12:00 OMLADINSKIH BRIGADA: BB, BB, 15B-17a, 21-23A, 31-33A
