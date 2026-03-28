Grad Beograd će i ove godine, treći put zaredom, obezbediti "đačku pomoć” za redovne učenike osnovnih i srednjih škola na svojoj teritoriji. Kako je izjavila sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu Aleksandra Čamagić, novčana podrška iznosiće 20.000 dinara po učeniku.

Predviđeno je da sredstva budu isplaćena u četiri jednake mesečne rate, a realizacija uplata očekuje se početkom juna, jula, avgusta i septembra. Cilj ove mere je dodatna podrška porodicama i unapređenje uslova školovanja dece u Beogradu.

Čamagić je dodala da su škole već obaveštene o prikupljanju podataka potrebnih za realizaciju isplata i da su one izuzetno važan partner u ovom procesu.

- U školama se prikupljaju svi neophodni podaci na osnovu kojih će roditeljima biti uplaćena sredstva. Izuzetno smo zahvalni školama na posvećenosti i saradnji. Još jednom želimo da podsetimo sve roditelje da se obrasci mogu dobiti i naknadno popunjeni predati učiteljima i razrednim starešinama u školama koje njihova deca pohađaju - istakla je Čamagić.

Aleksandra Čamagić
Dilema među roditeljima 

Međutim, mnogi roditelji osmaka i budućih prvaka imaju dilemu oko toga kako i kada da podnesu prijavu za "đačku pomoć" s obzirom na to da osmaci tek u julu upisuju srednju školu.

- U obrascima koji su dobili od škole roditelji osmaka upisuju trenutni naziv škole i razred, dok majke i očevi prvaka prijavu popunjavaju pri upisu - objasnila je za Kurir Čamagićeva.

Đaci na ulici
Kako se prijaviti za pomoć

Za dobijenje pomoći u iznosu od 20.000 dinara potrebno je da roditelji ispune obrazac koji se dobija u školi koju dete pohađa, kao i da dostave fotokopiju prednje strane platne kartice. Sve informacije roditelji mogu dobiti u svim osnovim i srednjim školama na teritoriji Grada Beograda.

Ne propustiteBeogradStiže po 20.000 dinara od Grada za sve đake! Evo kad kreće isplata
Đaci i novac
BeogradPO 20.000 SVAKOM ĐAKU I OVE GODINE! Beograd najavio đačku pomoć i za sledeću školsku godinu
DruštvoKurir saznaje: Evo kad počinje isplata 20.000 dinara svim učenicima i na koliko rata! Ovo je potrebno da znaju roditelji
NovčanikISPLATA POMOĆI OD 20.000 RSD I OVE GODINE: Poznato kome sve sledi novac, evo i kada ležu pare
