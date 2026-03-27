(FOTO) PLJUSAK PARALIŠE SAOBRAĆAJ U BEOGRADU, DRAMA NA SKORO SVAKOJ RASKRSNICI: Jedna deonica je gotovo neprohodna, obratite pažnju i naoružajte se strpljenjem
Kiša je napravila totalni kolaps ovog popodneva na ulicama prestonice Srbije.
Kao i uvek, Gazela je zakrčena, a saobraćaj na ovom mostu mili. Slična je situacija i na Brankovom mostu u smeru ka Terazijskom tunelu.
Zastoja ima i na trgu Nikole Pašića u smeru ka Bulevaru.
Haotično je i na autoputu Novi Beograd.
Pojačan intenzitet saobraćaja je i na Bogosloviji, Nemanjinoj i u Takovskoj.
Vozačima se savetuje da voze pažljivo, kao i da poštuju saobraćajne propise.
Prema navodima RHMZ, u narednim časovima, u Beogradu će biti oblačno, povremeno sa kišom i kratkotraјnim pljuskovima.
