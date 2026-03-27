Kiša je napravila totalni kolaps ovog popodneva na ulicama prestonice Srbije.

Kao i uvek, Gazela je zakrčena, a saobraćaj na ovom mostu mili. Slična je situacija i na Brankovom mostu u smeru ka Terazijskom tunelu.

Foto: Naxi kamere printscreen

Zastoja ima i na trgu Nikole Pašića u smeru ka Bulevaru.

Haotično je i na autoputu Novi Beograd.

Pojačan intenzitet saobraćaja je i na Bogosloviji, Nemanjinoj i u Takovskoj.

Vozačima se savetuje da voze pažljivo, kao i da poštuju saobraćajne propise.

Prema navodima RHMZ, u narednim časovima, u Beogradu će biti oblačno, povremeno sa kišom i kratkotraјnim pljuskovima.

