Devet osoba lakše je povređeno u sedam saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.
TEŠKA NOĆ U BEOGRADU, DEVET OSOBA POVREĐENO: Čak sedam saobraćajnih nesreća tokom noći
Ekipe ove službe tokom noći su obavile ukupno 109 intervencija, od kojih je 20 bilo na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju i manjih tuča.
Za pomoć su se uglavnom javljali hronični bolesnici zbog povišenog krvnog pritiska i bolova u grudima.
