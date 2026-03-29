Zbog izvođenja planiranih radova bez snabdevanja električnom energijom ostaće sledeći potrošači:

STARI GRAD (8.30-14.00)

Kneza Miloša: bb, bb, bb, bb, 2a, Kralja Milana: bb,

VRAČAR (8.30-14.00)

Bul. kralja Aleksandra: 20-26, Kneza Miloša: 9-11, 1-7, Krunska: 6, 6a, Lazarevićeva: 5-7, 2, 6-8, 1-3a, 9, Resavska: 4, 8-10,

PALILULA (8.30-14.00)

Bul. kralja Aleksandra: bb, 15, 17,

ČUKARICA (8.30-16.00)

Prvog maja 4. deo: 10, 14, 36, 106, 110, 130, 160, 1, 11-15, 107-113, Naselje Velika Moštanica: Lipovačka: 12, 18a, 22, 44, 21-25, Prvog maja: 94-100, 101-107, Prvog maja 3. deo: 2-16, 34, 44, 1-3, 7,

NOVI BEOGRAD (7.00-12.00)

Bulevar Mihajla Pupina: 6.

