Muškarac star 27 godina teško je povređen u noćašnjoj saobraćajnoj nesreći, a drugi, godinu dana mlađi, lakše, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći.

Prevezeni su u Urgentni centar. Do udesa je došlo oko 3.00 časa posle ponoći u Ulici vitezova Karađorđeve zvezde.

Desile su se još dve saobraćajne nezgode, a konstatovane su lakše povrede.

Ukupno je noćas beogradska Hitna pomoć intervenisala 93 puta, prvenstveno zbog hroničnih zdravstvenih problema.

Od toga je 14 puta intervenisala na javnim mestima, uglavnom zbog alkoholisanih osoba ili manjih tuča.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteBeogradOVDE SE GRADI NOVI SRPSKI MOST, EVO KAKO NAPREDUJE: Deo je velikog saobraćajnog projekta "Mali metro" u Beogradu (VIDEO)
Novi srpski most
BeogradPET LINIJA JAVNOG PREVOZA MENJA TRASU! Radovi u ovom delu Beograda: Evo koje linije i gde voze od 29. marta do 20. aprila!
IMG_20260318_083848.jpg
BeogradDanas bez struje u Beogradu: Na spisku najstroži centar Beograda, ali i ove 4 opštine
utičnica
BeogradBeograd svim đacima isplaćuje po 20.000 dinara! Detaljni vodič za prijavu, a zna se i kad kreće isplata
Đaci i novac