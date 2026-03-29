BURNA NOĆ U BEOGRADU: Mladić (27) teško povređen u saobraćajnoj nesreći, lekare Hitne zvali i zbog pijanstava i tuča
Muškarac star 27 godina teško je povređen u noćašnjoj saobraćajnoj nesreći, a drugi, godinu dana mlađi, lakše, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći.
Prevezeni su u Urgentni centar. Do udesa je došlo oko 3.00 časa posle ponoći u Ulici vitezova Karađorđeve zvezde.
Desile su se još dve saobraćajne nezgode, a konstatovane su lakše povrede.
Ukupno je noćas beogradska Hitna pomoć intervenisala 93 puta, prvenstveno zbog hroničnih zdravstvenih problema.
Od toga je 14 puta intervenisala na javnim mestima, uglavnom zbog alkoholisanih osoba ili manjih tuča.
