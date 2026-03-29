Dve žene zadobile su lakše povrede jutros u sudaru dva autobusa na okretnici linije 308 u Veliki Mokri Lug, u Vizantijskoj ulici.

Do nezgode je došlo oko 9.37 časova, kada su se autobusi sudarili na okretnici.

Prema nezvaničnim informacijama, jedna putnica je prevezena u Urgentni centar zbog lakših povreda glave i nosa, dok je druga žena upućena da se javi nadležnoj zdravstvenoj ustanovi, prenose mediji saznanja Tanjuga.

