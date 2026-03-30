Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zvezdara, u ponedeljak, 30. marta, od 8 do 22 sata bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Stari vinogradi (od Buljubašinih voda do Stražarske kose), Bilce, Cvetanova ćuprija (od Urvinske do broja 179), Ladno brdo (od Urvinske do Ulice Mitkov kladenac), Mitkov kladenac, saopšteno je iz JKP -a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Potrošači u okolnim ulicama osetiće umanjen pritisak vode.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona 0800/11-00-11 za sve pozive iz fiksne telefonije, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

