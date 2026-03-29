Slušaj vest

Opština Čukarica nastavlja modernizaciju rada opštinske uprave, a jedan od najvažnijih koraka je formiranje savremenog uslužnog centra.

Novootvoreni uslužni centar omogućava da građani sada mogu sve usluge da dobiju na jednom mestu, mnogo brže i jednostavnije, saopšteno je iz ove opštine.

Predsednik opštine Nikola Aritonović istakao je da je reforma opštinske uprave jedan od najznačajnijih procesa koji je pokrenut u prethodnom periodu.

– Jedan od mojih najvažnijih ciljeva bio je da promenimo način na koji funkcioniše opštinska uprava. Ne kozmetički i ne formalno, već suštinski – da opština više ne bude mesto gde se luta od kancelarije do kancelarije i čeka u redovima, već servis koji radi u interesu svakog građanina – rekao je Aritonović.

Prema njegovim rečima, iz te ideje proizašla je reforma opštinske uprave koja je obuhvatila organizacione promene i unapređenje uslova za rad.

Foto: Beograd.rs

– U okviru reforme, prvi put je formirana Služba uslužnog centra, koja predstavlja jednu kontakt tačku za sve građane i omogućava brže, jasnije i pouzdanije usluge bez nepotrebnog čekanja. Završetkom radova na modernizaciji hola opštine, Čukarica sada ima savremeni prostor u kome svako odeljenje ima svog predstavnika na šalteru, što olakšava komunikaciju i skraćuje vreme čekanja. Sve usluge su sada dostupne na jednom mestu – dodao je Aritonović.

Usluge koje se ne završe odmah na šalteru, građani mogu rešavati direktno sa rukovodiocima opštinskih službi, funkcionerima opštine i samim predsednikom.

Promene se ne odnose samo na fizički prostor već i na način komunikacije sa građanima.

– Pored zvaničnog sajta i društvenih mreža, uvodi se personalizovana komunikacija. Zaposleni u Uslužnom centru pomažu građanima da instaliraju novu aplikaciju Opštine Čukarica putem koje će redovno dobijati obaveštenja o aktuelnostima, prilagođena njihovim interesovanjima i potrebama koje sami označe u aplikaciji – dodao je Aritonović.

On je istakao da će uskoro startovati i obaveštavanje putem SMS, takođe po ciljnim grupama, kako bi građani bili u toku sa aktuelnim informacijama.