Opština Zemun tradicionalno svakog meseca uručuje novčane nagrade pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, a odnedavno Odlukom Skupštine nagrađivanje je prošireno i na pripadnike Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Matica”, saopšteno je iz ove opštine.

Nagrade su ustanovljene kao svojevrstan vid zahvalnosti zajednice za predan i profesionalan rad pojedinaca koji doprinose bezbednosti građana.

Nagrade za februar tekuće godine uručio je sekretar Skupštine i predsednik Saveta za bezbednost Marko Janković.

Za policajca meseca proglašen je Ninoslav Ivanović, koji je radom u Policijskoj stanici Zemun doprineo unapređenju bezbednosti građana. U kategoriji vatrogasaca, nagradu je primio Momir Gavrilović, vodnik I klase Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd, koji se posebno istakao požrtvovanošću tokom intervencije gašenja automobila na parkingu u Zemunu, kao i požara u kući u Ugrinovcima.

Iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Matica” nagradu je primio Filip Erić za postignuća u oblasti prevencije i edukacije dece, ali i kao učesnik u intervenciji u Batajnici kada je goreo stambeni objekat.

Opština Zemun, pored nagrađivanja policajaca i vatrogasaca, na različitim projektima sarađuje sa Policijskom stanicom Zemun i DVD-om „Matica”, naročito u segmentu preventivnih aktivnosti i edukacije dece u sklopu projekta „Malac u lokalnoj zajednici” kada deca, družeći se sa policajcima i vatrogascima, od malih nogu stiču bezbednosnu kulturu.