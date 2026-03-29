Opština Zemun tradicionalno svakog meseca uručuje novčane nagrade pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, a odnedavno Odlukom Skupštine nagrađivanje je prošireno i na pripadnike Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Matica”, saopšteno je iz ove opštine.

Nagrade su ustanovljene kao svojevrstan vid zahvalnosti zajednice za predan i profesionalan rad pojedinaca koji doprinose bezbednosti građana.

Nagrade za februar tekuće godine uručio je sekretar Skupštine i predsednik Saveta za bezbednost Marko Janković.

Za policajca meseca proglašen je Ninoslav Ivanović, koji je radom u Policijskoj stanici Zemun doprineo unapređenju bezbednosti građana. U kategoriji vatrogasaca, nagradu je primio Momir Gavrilović, vodnik I klase Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd, koji se posebno istakao požrtvovanošću tokom intervencije gašenja automobila na parkingu u Zemunu, kao i požara u kući u Ugrinovcima.

Iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Matica” nagradu je primio Filip Erić za postignuća u oblasti prevencije i edukacije dece, ali i kao učesnik u intervenciji u Batajnici kada je goreo stambeni objekat.

Opština Zemun, pored nagrađivanja policajaca i vatrogasaca, na različitim projektima sarađuje sa Policijskom stanicom Zemun i DVD-om „Matica”, naročito u segmentu preventivnih aktivnosti i edukacije dece u sklopu projekta „Malac u lokalnoj zajednici” kada deca, družeći se sa policajcima i vatrogascima, od malih nogu stiču bezbednosnu kulturu.

Ne propustiteBeogradODSAD SVE USLUGE NA JEDNOM MESTU, BRŽE I JEDNOSTAVNIJE! Kako izgleda novi uslužni centar opštine Čukarica
Screenshot 2026-03-29 144521.jpg
BeogradSUDAR DVA AUTOBUSA U VELIKOM MOKROM LUGU: Povređene dve žene, jedna prevezena u Urgentni
IMG-20250317-WA0079.jpg
BeogradOVDE SE GRADI NOVI SRPSKI MOST, EVO KAKO NAPREDUJE: Deo je velikog saobraćajnog projekta "Mali metro" u Beogradu (VIDEO)
Novi srpski most
BeogradPET LINIJA JAVNOG PREVOZA MENJA TRASU! Radovi u ovom delu Beograda: Evo koje linije i gde voze od 29. marta do 20. aprila!
IMG_20260318_083848.jpg
BeogradBeograd svim đacima isplaćuje po 20.000 dinara! Detaljni vodič za prijavu, a zna se i kad kreće isplata
Đaci i novac