Sekretarijat za saobraćaj Grada Beograda objavio je da će zbog radova od ponedeljka, 30. marta do 19. aprila doći do obustave saobraćaja u Ulici Karla Soprona u Zemunu.

U saopštenju navode da će tom prilikom doći i do zauzeća i raskopavanja kolovoza u toj ulici na delu od Zlatiborske ulice do kućnog broja 29.

Kako su naveli, do zatvaranja ove ulice dolazi zbog radova na otklanjanju okolnosti kojima se ugrožava bezbednost i zdravlje ljudi, objekata i saobraćaja, na postojećim linijskim infrastrukturnim objektima, a koje izvodi JKP "Beogradske elektrane", preneo je Telegraf pisanje Tanjuga. 

