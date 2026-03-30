Sekretarijat za saobraćaj Grada Beograda objavio je da će zbog radova od ponedeljka, 30. marta do 19. aprila doći do obustave saobraćaja u Ulici Karla Soprona u Zemunu.

U saopštenju navode da će tom prilikom doći i do zauzeća i raskopavanja kolovoza u toj ulici na delu od Zlatiborske ulice do kućnog broja 29.