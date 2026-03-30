Beograd
KREĆU RADOVI: U ovoj ulici u Zemunu saobraćaj će biti obustavljen do 19. aprila
Slušaj vest
Sekretarijat za saobraćaj Grada Beograda objavio je da će zbog radova od ponedeljka, 30. marta do 19. aprila doći do obustave saobraćaja u Ulici Karla Soprona u Zemunu.
U saopštenju navode da će tom prilikom doći i do zauzeća i raskopavanja kolovoza u toj ulici na delu od Zlatiborske ulice do kućnog broja 29.
Kako su naveli, do zatvaranja ove ulice dolazi zbog radova na otklanjanju okolnosti kojima se ugrožava bezbednost i zdravlje ljudi, objekata i saobraćaja, na postojećim linijskim infrastrukturnim objektima, a koje izvodi JKP "Beogradske elektrane", preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.
Reaguj
Komentariši