Transfuzija krvi
Evo gde danas možete dobrovoljno dati krv i spasite nekome život! Pomozite onima kojima to mnogo znači!
Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovoj lokaciji.
- Novi Pazar, Gimnazija 9-14 časova
- Požarevac, Dom Crvenog krsta 8-14 časova
- Smederevo, Sportska hala Smederevo 8-14 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
