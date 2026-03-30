Javno preduzeće "Putevi Srbije" podseća da od srede, 1. aprila, na delu Obilaznice oko Beograda u Srbiji počinje naplata putarine za vozila IV kategorije - kamione, isključivo upotrebom TAG uređaja, takozvanim "bezbarijernim sistemom naplate".

Onima koji su već korisnici Toll4All TAG uređaja, registracijom koju su obavili na sajtu toll4all.com, automatski je omogućeno plaćanje putarine na delu Obilaznice oko Beograda. Oni koji imaju pripejd TAG uređaj, koji dopunjavaju na prodajnim mestima ovlašćenih distributera, ili imaju postpejd TAG uređaj, potrebno je da ga registruju na sajtu toll4all.com.

Pritom će putarinu na delu Obilaznice plaćati preko registrovane platne kartice, a ostale puteve pod naplatom plaćaćete na dosadašnji način.

Oni koji nemaju TAG uređaj, mogu ga kupiti na sajtu toll4all.com, ili na prodajnim mestima ovlašćenih distributera.

Obavezna upotreba TAG uređaja za sva vozila IV kategorije – teretna vozila, stupila je na snagu 1. januara 2026. shodno Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Za dodatne informacije, dodatna pitanja, tehničku podršku, prevoznici se mogu obratiti Korisničkom centru "Puteva Srbije" besplatnim pozivom na telefon 0800 111 004, mejlom na: korisnickicentar@putevi-srbije.rs ili se informisati na https://toll4all.com/rs#mesta.