Slušaj vest

Kad se tome doda i da je danas prvi radni dan nove sedmice, gužve su neminovne.

Saobraćaj se ma beogradskih ulicama odvija usporeno, a najveće kolone beleže se na Gazeli i na Autokomandi. U smeru ka gradu Brankov most je prohodan, ali su kolone trenutno duge ka Novom Beogradu.

GSP ide uobičajeno za radni dan.

1/6 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

AMSS: Mokri i klizavi kolovozi otežavaju vožnju, kao i mogući slabi sneg u planinskim predelima

Zbog oblačnog i hladnog vremena sa povremenom kišom, vozače danas očekuju otežani uslovi za vožnju širom zemlje, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Kolovozi će biti mokri i klizavi, posebno u severnim, zapadnim i centralnim krajevima gde se očekuju češće padavine dok je na planinskim deonicama moguća pojava slabog snega, što dodatno otežava saobraćaj i zahteva upotrebu zimske opreme.

Foto: Naxi kamere printscreen

Na putnim pravcima prvog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima,snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice, Valjeva, kao i na putnim pravcima Ivanjica-Javor, te Mionica-Brežde-Divčibare-Kaona.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Šid čekaju pet sati, na Batrovcima četiri sata, na prelazu, Gradina dva sata, a na Kelebiji i Horgošu jedan sat.