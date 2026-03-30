Slušaj vest

Turistička organizacija Beograda i Dom Jevrema Grujića predstaviće nove turističke programe u Domu Jevrema Grujića za 2026. godinu u četvrtak, 2. aprila, u 12 časova (Svetogorska 17).

Dom Jevrema Grujića nudi autentični doživljaj aristokratskog Beograda u jedinstvenoj istorijskoj kući u kojoj se prepliću istorija, umetnost, diplomatija, a melodije balova s kraja 19. veka mešaju sa zvucima ludih 60-ih, iz podruma kuće u kome se nekada nalazila prva diskoteka na Balkanu.

Foto: Beograd.rs

Za posetioce su pripremljena brojna iznenađenja kroz pet različitih programa koje mogu odabrati, a među kojima su Kabare Kapor, Čajanka sa kraljicom Natalijom, Lude šezdesete, Šik soare, muzejski teatar i još mnogo toga.