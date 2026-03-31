Iz ovog javnog preduzeća navode da je za korišćenje sistema neophodna registracija TAG uređaja na platformi Toll4All na linku https://toll4all.com/obo/tag-registracija.

- Ukoliko ste već korisnik Toll4All TAG uređaja, registracijom koju ste već izvršili na sajtu toll4all.com, automatski vam je omogućeno plaćanje putarine na delu Obilaznice oko Beograda - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Ako posedujete pripejd TAG uređaj koji dopunjavate na prodajnim mesta ovlašćenih distributera ili postpejd TAG uređaj, potrebno je da isti registrujete na sajtu toll4all.com, pri čemu ćete putarinu na delu Obilaznice plaćati preko registrovane platne kartice, a ostale puteve pod naplatom plaćaćete na dosadašnji način.

Mapa puteva na kojima je obavezan tag uređaj za vozila IV kategorije Foto: Putevi Srbije

Za one koji još nemaju TAG uređaj, iz "Puteva Srbije" podsećaju da se on može kupiti putem interneta ili na prodajnim mestima ovlašćenih distributera.