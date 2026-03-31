Liftovi u Beogradu svakoga dana prevezu 600.000 putnika, više nego javni gradski prevoz. Prosečan lift star je 43 godine, a trebalo bi da se menja na svakih 25 godina. Kako je reč o velikim sredstavima, stanari se na zamenu odlučuju tek ih više nema smisla popravljati. Dodatni problem je i što je sve manje majstora koji znaju kako da ih poprave.

Kvalitet i održavanje – to je razlog zbog čega još rade liftovi koji su stari i po 60 godina.

Nešto što je dobro, ne menja se, ali ne može ni da traje večno. Remont produži vek, ali ponestaju i delovi.

Većina stanara u starim zgradama još smatra ili očekuje da za lift, krov i fasadu ima novca u Gradskom stambenom.

- Često misle da to što plaćaju da znači da će im (Gradsko stambeno) popraviti nešto veliko i značajno na liftu, ali to nije istina“, napominje profesionalni upravnik Božo Lazović.

Igor Ćurčić iz JP Gradsko stambeno objašnjava da redovno održavanje koje se plaća na mesečnom nivou pokriva hitne intervencije 24 sata dnevno, svaki dan u godini.

"Osim toga, pokriva značajan spisak intervencija manjeg obima. A sve to je, prosto, deo specifikacije koja čini ugovor“, naglašava Ćurčić.

Remont ili kupovinu novog lifta plaćaju stanari

Gradsko stambeno održava 6.400, uglavnom starih i isluženih liftova.

Hitne intervencije plaćaju se po kvadraturi stana, a vlasnici stanova ne mogu da raspolažu ovim novcem, ako žele remont ili kupovinu novog lifta.

Novac zato prikuplja se kroz investiciono održavanje, a iznos utvrđuje stambena zajednica.

"U dosta zgrada je potrebno uraditi sanaciju liftova ili, ako je to nemoguće, zamenu. To su velika sredstva, a narod malo teže to prihvata", kaže Božo Lazović.

Za stanare je najgore kada stane lift, ali tada se postiže i najbolji dogovor o kupovini novog.

"JP Gradsko stambeno ne daje subvencije u smislu nekakvih nepovratnih sredstava, tu nas često korisnici mešaju sa opštinama. Naša olakšica jeste otplata na rok do sedam godina, a mesečne rate plaćaju se uz pomoć uplatnica Infostana. To je značajno smanjenje udara na kućni budžet", ukazuje Igor Ćurčić.

Kreditiranje povećalo broj zamena

Ovakvo kreditiranje povećalo je broj zamena liftova. Potrebno je što pre se dogovoriti, jer u novim liftovima dominira elektronika i veštačka inteligencija, koja beleži kvarove, njihovu učestalost, pa čak i predviđa funkcionalnost lifta.

Lift je kao savremeni automobil, traži i nove majstore koji imaju znanja iz oblasti informacionih tehnologija, primene veštačke inteligencije, elektronike.

"Šta će i kako biti, što se kaže, mali sam da predviđam, ali čini mi se da će svi majstori morati da idu u korak s vremenom", navodi Ćurčić.

I za stare liftove nedostaju majstori, pa se kroz obrazovni sistem moraju pripremiti nove generacije. I novim liftovima proći će garantni rok.

Svesne problema, opštine podstiču sanaciju.

Opština Stari grad nudi do milion dinara za nabavku lifta, ili čak 90 odsto sredstava za jeftiniju obnovu. Konkurs je otvoren do juna.