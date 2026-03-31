Za razliku od jučerašnjeg špica, u Beogradu jutros nema većih gužvi i zastoja, a svemu tome dopisnosi i činjenica da je kiša koja je padala danima konačno - stala.

GSP ide uobičajeno za radni dan.

AMSS: Kolovozi mokri, smanjena vidljivost

Saobraćaj u Srbiji odvija se na mestimično mokrim kolovozima i uz smanjenu vidljivost, a na granicama ima zadržavanja za teretna vozila.

Auto-moto Savez Srbije (AMSS) saopštio je jutros da promenljivi uslovi vožnje i hladna jutra i noći i dalje zahtevaju dodatni oprez.

Na putevima u višim i planinskim predelima, gde meteorolozi najavljuju i slab sneg, vozačima se savetuje da budu oprezni i prilagode vožnju uslovima na putu.

Zadržavanja nema na naplatnim stanicama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za kamione i šlepere.

Teretna vozila na prelazima Batrovci i Šid na izlazu iz zemlje čekaju po četiri sata, na Bezdanu i Horgošu po dva sata i sat vremena na prelazu Sremska Rača, dodao je AMSS.